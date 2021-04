Pomigliano d’Arco | sette classi in dad in plesso elementari

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Undi una scuola media chiusa per due giorni per sanificazione edi una scuola elementare in dad a(Napoli), a causa dell’alto numero di contagiati da covid che ha coinvolto maestre ed alunni. Una settimana da dimenticare quella appena trascorsa per studenti e docenti dell’istituto comprensivo “D’Acquisto-Leone” della cittadina partenopea, dove in pochi giorni interedi bambini sono state sottoposte a quarantene e tamponi, mentre la dirigente scolastica è stata costretta a rimodulare orari per la didattica a distanza per lecoinvolte dai contagi e per alcunecollegate, che si sono trovate senza personale ...