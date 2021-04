Omicidio Cerciello Rega | «Fu legittima difesa»

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Le difese ricostruiscono in aula i tortuosi momenti della morte del carabiniere «In quest’aula si è chiesto il trofeo dell’ergastolo, ma l’ergastolo per un ragazzo di 19 anni equivale alla pena di morte. Per lui non chiedo cinismo ma speranza»: così due giorni fa si è espresso l’avvocato Renato Borzone nella sua arringa adi Finnegan Lee Elder accusato, insieme a Gabriel Christian Natale Hjorth, dell’del vicebrigadiere Mario. Il processo di primo grado è arrivato, dopo circa 30 udienze tutte registrate da Radio Radicale, alle battute finali: la sentenza è prevista per il 5 maggio. La storia è nota: nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 i due ragazzi in vacanza in Italia erano andati all’appuntamento con Sergio Brugiatelli, mediatore di un pusher ...