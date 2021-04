Omicidio Avellino, l’amore infinito di una madre: “Non posso lasciare sola mia figlia” (Di domenica 25 aprile 2021) “Non posso lasciare sola mia figlia”, dice mamma Liana al Corriere della Sera. È la voce di una mamma che adesso è chiusa nel suo dolore, il dolore per aver perso il marito irrimediabilmente, ma anche il dolore per una figlia plagiata e psicologicamente distaccata da lei e dall’amore che una figlia dovrebbe provare per la propria famiglia. Una crisi adolescenziale, anche se chiamarla così sarebbe un puro eufemismo, un atto di ribellione estremo e senza senso logico, ha portato due sere fa la giovane Elena a fare uccidere il suo papà. Il suo papà che non approvava la sua relazione con il nuovo fidanzato. Litigi continui, porte sbattute, minacce che Aldo e Liana pensavano fossero solo le innocenti minacce di una adolescente alle prese col suo primo amore. Quando ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 aprile 2021) “Nonmia”, dice mamma Liana al Corriere della Sera. È la voce di una mamma che adesso è chiusa nel suo dolore, il dolore per aver perso il marito irrimediabilmente, ma anche il dolore per unaplagiata e psicologicamente distaccata da lei e dalche unadovrebbe provare per la propria famiglia. Una crisi adolescenziale, anche se chiamarla così sarebbe un puro eufemismo, un atto di ribellione estremo e senza senso logico, ha portato due sere fa la giovane Elena a fare uccidere il suo papà. Il suo papà che non approvava la sua relazione con il nuovo fidanzato. Litigi continui, porte sbattute, minacce che Aldo e Liana pensavano fossero solo le innocenti minacce di una adolescente alle prese col suo primo amore. Quando ...

