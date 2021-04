Nadal e il match point contro Tsitsipas (Di domenica 25 aprile 2021) Rafael Nadal vince così l'epica finale di Barcellona superando per 6 - 4 6 - 7 7 - 5 in 3 ore e 38 minuti il greco Stefanos Tsitsipas. Ecco il punto conclusivo. Emozioni a non finire con lo spagnolo ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) Rafaelvince così l'epica finale di Barcellona superando per 6 - 4 6 - 7 7 - 5 in 3 ore e 38 minuti il greco Stefanos. Ecco il punto conclusivo. Emozioni a non finire con lo spagnolo ...

Advertising

bareaedoardo : @FBiasin Fabrizio, una parola su Nadal che a quasi 35 anni batte Tsistsipas dopo 3 ore e 40 e annullando match poin… - Ponzz__ : RT @Simon_Forever: se la vostra vita dipendesse dal risultato di un evento sportivo? Io andrei con Rafael Nadal in un match sul rosso, zer… - StoLeNBody : RT @LorenzoAndreol4: Il re è tornato! #Nadal batte #Tsitsipas 64 67 75 e conquista il titolo numero DODICI a #Barcellona, l'87esimo in carr… - __luca__1 : NADAL È SEMPRE NADAL Il re della terra rossa si impone sul greco #Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-7(6) 7-5 ,s… - Ubitennis : Barcellona è sempre di Nadal: a Tsitsipas non basta un match point -