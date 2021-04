MotoGP | Rivola | ' Dovizioso? Speriamo gli salga la voglia'

(Di domenica 25 aprile 2021) Giornata in pista sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, che in questo soleggiato weekend ha richiamato personaggi del calibro di Max Biaggi e Loris Capirossi, senza dimenticare gli ...

... senza dimenticare gli attuali pilotiAleix Espargaro e Lorenzo Savadori. Presente anche Massimo, ammistratore delegato Aprilia Racing, che ci ha concesso una bella chiacchierata sulla ...Maè andato oltre parlando del futuro di Dovizioso in Aprilia senza escludere una sua ... Dovizioso, le parole sul ritorno in' Mai dire mai ' erano state le parole qualche settimana fa di ...L'Aprilia continua il suo percorso di crescita in MotoGP e l'amministratore delegato del team fissa gli obiettivi per il futuro: "Un team satellite nel 2022? Mai dire mai" ...Rientrato Marquez, e che rientro, c’è ancora un tassello, una tabella, che manca alla MotoGp per essere davvero al completo. Lui è Andrea Dovizioso. Si è preso un anno sabbatico dopo aver lottato per ...