Morta Milva, le cause della morte. La figlia: "Aveva una malattia neurologica"

Morta Milva, le cause della morte Quali sono state le cause della morte di Milva? La cantante, scomparsa il 23 aprile 2021, è Morta a causa di una "malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer" e non per Covid. A dirlo è stata la figlia della cantante Martina Corgnati in un'intervista al Corriere della Sera. La donna, una delle nostre più grandi voci e interpreti, soffriva da tempo, e dal 2010 si era definitivamente ritirata dalle scene, centellinando anche, pian piano che passavano gli anni le apparizioni pubbliche.

