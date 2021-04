Morata non ci sta | richiesta pubblica alla Juventus

Advertising

Jorgeg99 : RT @JuvMania: #Morata: “Futuro? Sono un professionista, devo dare il massimo finché sono qui. Giocherei a vita qui se potessi. Ma il calcio… - Jorgeg99 : RT @JuvMania: #Morata: “Non mi piace andare a casa con un pareggio. Quest’anno è complicato e duro, con tante difficoltà. Dobbiamo prendere… - Lussi388 : RT @JuvMania: #Morata: “Futuro? Sono un professionista, devo dare il massimo finché sono qui. Giocherei a vita qui se potessi. Ma il calcio… - JulioCesare12 : @sunday_ky Speriamo di no! Basterebbero dei rinforzi adeguati, soprattutto per il gioco dispendioso ma redditizio d… - GPeppe34N : RT @La_Bianconera: 1°t indecente! Decidiamo di sperimentare una difesa a 3 pura togliendo una punta (mah) e regaliamo un rigore con un salt… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata non

... poi peccato il gol all'inizio su una grande giocata di. Era una posizione angolata e ha ... Nel finaleavevamo la freschezza per ribaltare l'azione. I ragazzihanno concesso nulla. C'è ...Commenta per primo Alvaro, attaccante della Juve , parla ai microfoni di Sky nel post della gara pareggiata con la Fiorentina: 'Il gol? Alla finesi ricorda nessuno come li fai seportano alla vittoria. Abbiamo ...FIRENZE (ITALPRESS) – Al “Franchi” Fiorentina e Juventus pareggiano 1-1 e, per quanto visto in campo, sembra il risultato più giusto. Buon punto per i viola, in chiave salvezza; mezzo passo falso per ...L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Fiorentina. Il tecnico bianconero si è detto per ...