Messico | torna il pubblico negli stadi | scoppia la prima rissa a Puebla

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021)illasugli spalti di unoo di calcio dal post Covid. Accade in, a, che ha ospitato la partita tra la squadra di casa e il Pumas, valida per la 16esima giornata del campionato messicano.o semiaperto eammesso. Tutto è filato liscio fino al finale quando tra i tifosi ospiti si è acceso un nervosismo degenerato in. L’episodio ha subito scatenato il disappunto del resto delloo con ilche ha intonato il classico coro ‘Fuori, fuori’ per invitare i protagonisti degli scontri a lasciare l’impianto. VIDEO Y no podía faltar la bronca en las tribunas, más de un año del ...