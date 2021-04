Mattarella: 25 aprile è spartiacque della nostra storia (Di domenica 25 aprile 2021) Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione del 76° anniversario della Liberazione. La cerimonia, condotta dall'attrice Greta Scarano, è stata aperta dall'esecuzione dell'Inno d'Italia da parte dei Maestri Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin e dalla proiezione di un filmato realizzato da Rai Cultura-Rai storia. Lo storico prof. Emilio Gentile ha svolto una riflessione sul significato storico e politico del 25 aprile. La conduttrice ha letto la poesia "aprile 1945", di Dino Buzzati, e la testimonianza di Virginia Macerelli, unica sopravvissuta all'eccidio, del novembre 1943, di Pietransieri in Abruzzo, e un brano di Enzo Petrini tratto da i "Quaderni del ribelle". E` stato proiettato un ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 aprile 2021) Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio, la celebrazione del 76° anniversarioLiberazione. La cerimonia, condotta dall'attrice Greta Scarano, è stata aperta dall'esecuzione dell'Inno d'Italia da parte dei Maestri Daniele di Bonaventura e Marcello Peghin e dalla proiezione di un filmato realizzato da Rai Cultura-Rai. Lo storico prof. Emilio Gentile ha svolto una riflessione sul significato storico e politico del 25. La conduttrice ha letto la poesia "1945", di Dino Buzzati, e la testimonianza di Virginia Macerelli, unica sopravvissuta all'eccidio, del novembre 1943, di Pietransieri in Abruzzo, e un brano di Enzo Petrini tratto da i "Quaderni del ribelle". E` stato proiettato un ...

