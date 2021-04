Marotta: “Invece di litigare dobbiamo riformare il calcio” (Di domenica 25 aprile 2021) L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a DAZN prima del match contro il Verona, queste le sue dichiarazioni riguardo la lettera inviata da 11 club di A a Dal Pino dove si chiedono sanzioni per Juve, Inter e Milan per il progetto Super Lega: “Non sappiamo nulla e non conosciamo i contenuti. Siamo in un momento tragico nel mondo del calcio, dove c’è grande litigiosità. Si nasconde il problema della sostenibilità, questo modello di calcio non va bene. Invece di litigare dobbiamo pensare a una riforma del calcio, dobbiamo ridurre il professionismo”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) L’ad dell’Inter, Beppe, ha parlato a DAZN prima del match contro il Verona, queste le sue dichiarazioni riguardo la lettera inviata da 11 club di A a Dal Pino dove si chiedono sanzioni per Juve, Inter e Milan per il progetto Super Lega: “Non sappiamo nulla e non conosciamo i contenuti. Siamo in un momento tragico nel mondo del, dove c’è grande litigiosità. Si nasconde il problema della sostenibilità, questo modello dinon va bene.dipensare a una riforma delridurre il professionismo”. Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : #Marotta: 'Momento tragico per il mondo del calcio, elevatissima litigiosità che nasconde il problema della sosteni… - Mattiat961 : RT @capuanogio: #Marotta: 'Momento tragico per il mondo del calcio, elevatissima litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità.… - giovamanna1982 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - LaBeneamata32 : RT @marifcinter: Marotta: 'Non sappiamo nulla della lettera con richiesta di sanzioni. Momento tragico per il calcio, grande litigiosità ch… - adestefanis11 : @capuanogio Ma la sostenibilità non potrebbe iniziare pagando stipendi, agenti e giocatori con oculatezza invece ch… -