LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA: sette battistrada al comando (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 60 chilometri alla conclusione: sono state raggiunte Faber e Zanardi. Adesso la corsa è comandata da sette atlete: 60 km 7? coureuses ont désormais pris les devants :7? riders now took the lead: @N FisherBlack@TaylerWiles@lucyjkenn@anouskakosterÉlise ChabbeyLeah Thomas@Brodie Mai#LBLwomen pic.twitter.com/hURDVLdYkv — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021 11.17 Elisa Longo Borghini è la maggiore indiziata a dare fastidio a queste tre fuoriclasse. L'azzurra è giunta terza mercoledì e la sua condizione sembra crescere corsa dopo corsa. 11.14 Van der Breggen ha ottenuto mercoledì la sua settima Freccia Vallone, ma è stata tallonata fino agli ultimi metri da una brillante Katarzyna Niewiadoma che ci ha provato fino alla fine ed è andata ...

