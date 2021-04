Liegi - Bastogne - Liegi: trionfa Pogacar, battuto Alaphilippe! (Di domenica 25 aprile 2021) Tadej Pogacar ha vinto l'edizione numero 107 della Liegi - Bastogne - Liegi, la Decana delle grandi classiche (prima edizione 1892) succedendo nell'albo d'oro al connazionale Primoz Roglic. Lo sloveno ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) Tadejha vinto l'edizione numero 107 della, la Decana delle grandi classiche (prima edizione 1892) succedendo nell'albo d'oro al connazionale Primoz Roglic. Lo sloveno ...

Eurosport_IT : MA CHE FENOMENO È POGACAR ?!?! ?? Il 22enne sloveno vince la Liegi-Bastogne-Liegi, è la sua prima monumento in carr… - giornaleradiofm : Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi: (ANSA) - ROMA, 25 APR - Tadej Pogacar ha vinto in volata la 107/a edizione d… - LaLidia73 : RT @ILENIALazzaro: Per chi non è riuscito a seguire la Liegi-Bastogne-Liegi femminile live, replica alle 17.15 su Eurosport 2. Grazie per… - dalbertocarlos_ : Mi state dicendo che Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi? Che cazzo di fenomeno. - Ticinonline : Pogacar gode alla Liegi-Bastogne-Liegi #finale #pogacar #alaphilippe #liegibastogne-liegi -