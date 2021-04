Inter, quanta sofferenza: alla fine Darmian regala i tre punti (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 aprile 2021 " L'Inter ospita il Verona a San Siro per proseguire la marcia verso lo Scudetto: 1 - 0 il finale per i nerazzurri di Conte al cospetto di un Verona ostico che non ha mollato ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 aprile 2021 " L'ospita il Verona a San Siro per proseguire la marcia verso lo Scudetto: 1 - 0 il finale per i nerazzurri di Conte al cospetto di un Verona ostico che non ha mollato ...

Giorno_Milano : Inter, quanta sofferenza: alla fine Darmian regala i tre punti - eziogiardi : Quanta fatica e sofferenza la vittoria di oggi.Tenete duro che la meta è vicina.Forza ragazzi sforza Inter. - ernesto_fasano : @Inter @DarmianOfficial Ragazzi vanno benissimo i 3pt però quanta fatica contro un Verona che non chiede più niente… - bankerrocco : #SerieA #SerieATIM un gruppo di coraggiosi chiedono punizioni per #Juventus #Milan #Inter .... Quanta demenza c'è p… - DarioFaraone4 : @essemg0819 @Inter Quanta ingratitudine, davvero ingeneroso condannare un giocatore per due errori su -