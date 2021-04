Il Watford torna in Premier League dopo un anno (Di domenica 25 aprile 2021) dopo solo un anno di purgatorio in Championship, il Watford della famiglia Pozzo, proprietaria anche dell’Udinese, ritorna con due giornate di anticipo in Premier League. Decisiva la vittoria di misura ottenuta contro il Mirwall che ha aumentato il vantaggio di 10 punti sul Brentford, terzo in classifica. : come è andata? Giunto secondo alle spalle della corazzata Norwich City, il Watford chiude una stagione da incorniciare malgrado le difficoltà coincise con l’esonero del tecnico Vladimir Ivic. Ma l’avvento dello spagnolo, Xisco Munoz, 40 anni, proveniente dalla Dinamo Tblisi ha segnato il definitivo cambio di passo. Il suo 4-3-3 ha trasformato la squadra in una macchina da guerra, capace di conquistare ben 18 vittorie tra le mura amiche. Una difesa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)solo undi purgatorio in Championship, ildella famiglia Pozzo, proprietaria anche dell’Udinese, ricon due giornate di anticipo in. Decisiva la vittoria di misura ottenuta contro il Mirwall che ha aumentato il vantaggio di 10 punti sul Brentford, terzo in classifica. : come è andata? Giunto secondo alle spalle della corazzata Norwich City, ilchiude una stagione da incorniciare malgrado le difficoltà coincise con l’esonero del tecnico Vladimir Ivic. Ma l’avvento dello spagnolo, Xisco Munoz, 40 anni, proveniente dalla Dinamo Tblisi ha segnato il definitivo cambio di passo. Il suo 4-3-3 ha trasformato la squadra in una macchina da guerra, capace di conquistare ben 18 vittorie tra le mura amiche. Una difesa ...

