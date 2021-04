Il Superbonus per ora non c'è, stangata sulle pensioni. Recovery, via libera del CdM: le misure, rischio-caos per Draghi (Di domenica 25 aprile 2021) Arriva a tarda notte la "green light", l'ok dell'Europa sul Recovery Plan del governo. E lo annuncia Mario Draghi al termine di una lunghissima e durissima giornata di trattative con Bruxelles. E così, alla fine di un sabato di passione, si è svolto a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sull'informativa del ministro dell'Economia Daniele Franco sul Piano nazionale di ripresa e resilienza con il via libera finale dei partecipanti. Il testo del Pnrr sarà trasmesso al Parlamento all'inizio della prossima settimana, subito dopo sarà convocato un nuovo Cdm con l'ok al testo e l'invio a Bruxelles il 30 aprile. Si arriva a questo epilogo dopo molti spostamenti, compreso l'ultimo: il CdM infatti era previsto per le 10 di sabato 24 aprile, poi le tensioni in maggioranza ma soprattutto tra l'esecutivo e Bruxelles. Resta il nodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Arriva a tarda notte la "green light", l'ok dell'Europa sulPlan del governo. E lo annuncia Marioal termine di una lunghissima e durissima giornata di trattative con Bruxelles. E così, alla fine di un sabato di passione, si è svolto a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sull'informativa del ministro dell'Economia Daniele Franco sul Piano nazionale di ripresa e resilienza con il viafinale dei partecipanti. Il testo del Pnrr sarà trasmesso al Parlamento all'inizio della prossima settimana, subito dopo sarà convocato un nuovo Cdm con l'ok al testo e l'invio a Bruxelles il 30 aprile. Si arriva a questo epilogo dopo molti spostamenti, compreso l'ultimo: il CdM infatti era previsto per le 10 di sabato 24 aprile, poi le tensioni in maggioranza ma soprattutto tra l'esecutivo e Bruxelles. Resta il nodo ...

