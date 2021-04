I numeri in chiaro, Maga (Cnr): «Dati incoraggianti, riaperture occasione da non sprecare». E sulla variante indiana: «Non più pericolosa delle altre» (Di domenica 25 aprile 2021) «L’andamento dell’epidemia sta rallentando ma nessun decreto legge sarà in grado di fermare completamente il virus». I Dati giornalieri sulla situazione Covid in Italia, diffusi da Protezione civile e dal ministero della Salute, fanno ben sperare il professor Giovanni Maga che ora vede le riaperture come un’occasione da non perdere. Direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, commenta i numeri al ribasso dei ricoveri. «Un dato confermato anche dal monitoraggio settimanale dell’Iss e che può farci sperare, per le prossime settimane, nell’ulteriore allineamento al ribasso anche di quelle poche regioni attualmente oltre la soglia critica». «I Dati incoraggiano» «La scelta di ripartire funzionerà a patto che vaccinazioni e ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) «L’andamento dell’epidemia sta rallentando ma nessun decreto legge sarà in grado di fermare completamente il virus». Igiornalierisituazione Covid in Italia, diffusi da Protezione civile e dal ministero della Salute, fanno ben sperare il professor Giovanniche ora vede lecome un’da non perdere. Direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, commenta ial ribasso dei ricoveri. «Un dato confermato anche dal monitoraggio settimanale dell’Iss e che può farci sperare, per le prossime settimane, nell’ulteriore allineamento al ribasso anche di quelle poche regioni attualmente oltre la soglia critica». «Iincoraggiano» «La scelta di ripartire funzionerà a patto che vaccinazioni e ...

I numeri in chiaro, Maga (Cnr): «Dati incoraggianti, riaperture occasione da non sprecare». E sulla variante indiana: «Non più pericolosa delle altre» Open

