Highlights Inter-Verona 1-0, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) L’Inter batte il Verona 1-0 nel match valevole per la 33^ giornata di Serie A. A San Siro la squadra nerazzurra soffre il pressing del Verona ma ringrazia Matteo Darmian, autore del gol vittoria su assist di Hakimi. Il marocchino è l’uomo della partita in casa nerazzurra, visto che pochi minuti prima del gol aveva colpito un palo clamoroso su una punizione pennellata dai 25 metri. Per i nerazzurri altri tre punti che avvicinano l’obiettivo scudetto. Di seguito gol e Highlights, con le azioni salienti del match del Giuseppe Meazza. LE PAGELLE Inter, QUANTI PUNTI MANCANO ALLO SCUDETTO IL GOL DELL’1-0 DI DARMIAN SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’batte il1-0 nel match valevole per la 33^ giornata diA. A San Siro la squadra nerazzurra soffre il pressing delma ringrazia Matteo Darmian, autore del gol vittoria su assist di Hakimi. Il marocchino è l’uomo della partita in casa nerazzurra, visto che pochi minuti prima del gol aveva colpito un palo clamoroso su una punizione pennellata dai 25 metri. Per i nerazzurri altri tre punti che avvicinano l’obiettivo scudetto. Di seguito gol e, con le azioni salienti del match del Giuseppe Meazza. LE PAGELLE, QUANTI PUNTI MANCANO ALLO SCUDETTO IL GOL DELL’1-0 DI DARMIAN SportFace.

