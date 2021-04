Highlights e gol Perugia-Matelica 2-0: Serie C 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli Highlights e gol di Perugia-Matelica 2-0, match della trentasettesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. La doppietta di Minesso regala tre punti fondamentali ai padroni di casa che volano a 76 punti in classifica, come il Padova, indietro però negli scontri diretti. Serve una vittoria sulla FeralpiSalò per la promozione diretta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Glie gol di2-0, match della trentasettesima giornata del girone B di. La doppietta di Minesso regala tre punti fondamentali ai padroni di casa che volano a 76 punti in classifica, come il Padova, indietro però negli scontri diretti. Serve una vittoria sulla FeralpiSalò per la promozione diretta. SportFace.

Advertising

mvb66 : Sto Guardando Pressing Serie A in onda su Italia 1 - Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlight… - MrEfis79 : Eraldo #Pecci sugli scudi, ma #LaDS è davvero un piacere. Sport senza urla e senza polemiche ridicole. Come ai b… - zazoomblog : Highlights e gol Atalanta-Bologna 5-0: Serie A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Atalanta-Bologna #Serie - infoitsport : VIDEO – Inter-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita - internewsit : VIDEO - Cagliari-Roma 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - -