Grandi manovre nel Pd: Letta aspetta Conte ma tende la mano a Calenda (Di domenica 25 aprile 2021) Il segretario del Pd ha in mente "un cammino di avvicinamento" con il nuovo Movimento Cinque Stelle, per arrivare ad una alleanza alle elezioni del 2023. M5s e Pd correranno insieme a Bologna e a Napoli, e stanno trattando a Torino

