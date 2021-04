Godfall classificato dal PEGI anche su PS4: annuncio in arrivo? (Di domenica 25 aprile 2021) L’esclusività temporanea di Godfall per PS5 sta giungendo al termine, e a quanto pare il PEGI lo ha classificato anche per PS4: che sia in arrivo un annuncio? I sei mesi di esclusività sul fronte console per PlayStation 5 di Godfall stanno giungendo al termine, e mentre non ci sono particolari novità per quel che riguarda le console Microsoft, sembra che qualcosa comunque si stia muovendo. Nelle scorse ore, che sia per errore o perché davvero significhi qualcosa di interessante, il PEG, il sistema di classificazione europeo per quel che riguarda i videogiochi, ha classificato, in Gran Bretagna, Godfall anche per PlayStation 4. Il titolo è disponibile anche su PC, ma come abbiamo già detto è uscito ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 aprile 2021) L’esclusività temporanea diper PS5 sta giungendo al termine, e a quanto pare illo haper PS4: che sia inun? I sei mesi di esclusività sul fronte console per PlayStation 5 distanno giungendo al termine, e mentre non ci sono particolari novità per quel che riguarda le console Microsoft, sembra che qualcosa comunque si stia muovendo. Nelle scorse ore, che sia per errore o perché davvero significhi qualcosa di interessante, il PEG, il sistema di classificazione europeo per quel che riguarda i videogiochi, ha, in Gran Bretagna,per PlayStation 4. Il titolo è disponibilesu PC, ma come abbiamo già detto è uscito ...

Advertising

tuttoteKit : #Godfall classificato dal PEGI anche su #PS4: annuncio in arrivo? #CounterplayGames #Gearbox #PC #PS5 #tuttotek - Multiplayerit : Godfall per PS4 classificato dal PEGI, errore o uscita imminente? - infoitscienza : Godfall per PS4 classificato dal PEGI, errore o uscita imminente? - GamingToday4 : Godfall per PS4 classificato dal PEGI, errore o uscita imminente? - infoitscienza : Godfall per PS4 classificato dal PEGI, errore o uscita imminente? – Notizia – PCVideogiochi per PC e console |… -