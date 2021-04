Focolai Covid nelle scuole e Zaia lancia un appello | ' Evitate assembramenti'

Advertising

globalistIT : - TV7Benevento : Covid: Zaia, 'focolai nelle scuole ma bisognava aprire, ragazzi state attenti'... - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Sardegna zona rossa per i focolai: positivi beccati dal medico al supermercato - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Sardegna zona rossa per i focolai: positivi beccati dal medico al supermercato - CirianiCarlo : RT @Miti_Vigliero: Sardegna zona rossa per i focolai: positivi beccati dal medico al supermercato -

Ultime Notizie dalla rete : Focolai Covid

ilgazzettino.it

Così come è innegabile che esistanonelle classi e negli istituti, altrettanto vero è che le scuole, prima o poi, avrebbero dovuto aprire", spiega in una lettera inviata ai veneti. "Proprio ...Così come è innegabile che esistanonelle classi e negli istituti, altrettanto vero è che le scuole, prima o poi, avrebbero dovuto aprire". "Proprio ai ragazzi - prosegue - chiedo la massima ...Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Veneto Luca Zaia invita ad 'evitare ogni assembramento' alla vigilia del ritorno in zona ...Tra i contagiati, tre sono stati ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva. In regione si contano 1.001 nuovi casi e 23 decessi ...