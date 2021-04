Firenze: torna pulizia strade. Spostare le auto (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 3 maggio 2021, a Firenze, torna l'obbligo di Spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. «Dalle 24 di domenica 2 maggio quindi torneranno anche i controlli della Polizia Municipale e dove previsto le rimozioni dei veicoli in sosta» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 3 maggio 2021, al'obbligo dil'in occasione delladelle. «Dalle 24 di domenica 2 maggio quindi torneranno anche i controlli della Polizia Municipale e dove previsto le rimozioni dei veicoli in sosta» L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: torna pulizia strade. Spostare le auto - LukaszKort : RT @RaiTre: 'Firenze è un'opera d'arte in sé stessa' Sabato 10 aprile alle 21.45 torna #CittàSegrete #CorradoAugias racconta la sua #Fire… - dilettaagre : Sentire non è detto mi torna in mente quando nell'LB19 disse 'Prenditi l'ombrello ma questa notte a Firenze non pio… - LANAUS3A : RT @vieniasalvarmi: Teresa Mattei (1921-2013) Si laurea in filosofia nel ‘44 e opera nei GAP di Roma insieme al fratello Gianfranco che, ar… - giornaleradiofm : Serie A: l'Inter vince a Verona, pari Juve a Firenze: (ANSA) - ROMA, 25 APR - Dopo due pareggi, l'Inter torna alla… -