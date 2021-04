Diretta Oscar 2021 in streaming: come vederla su Now, Sky Go e TV8 (Di domenica 25 aprile 2021) Rullo di tamburi per l’ormai imminente Diretta Oscar 2021: lo streaming dell’evento più atteso degli amanti del cinema è assicurato attraverso diversi canali. Dunque anche senza avere a disposizione un televisore, sarà possibile godersi la cerimonia in questa edizione ancora contrassegnata dalla pandemia Covid-19. Dopo aver dettagliato molti particolari relativi proprio all’evento di scena nella prossima notte tra domenica e lunedì, ecco quali sono le coordinate esatte per non perdersi alcuna premiazione della preziosa statuetta. L’orario per sintonizzarsi per la cerimonia vera è proprio è quello delle 00:15. La trasmissione avverrà in Italia grazie Sky Cinema Oscar sul canale 303 di Sky. Per chi vorrà dunque provvedere alla visione della Diretta Oscar ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Rullo di tamburi per l’ormai imminente: lodell’evento più atteso degli amanti del cinema è assicurato attraverso diversi canali. Dunque anche senza avere a disposizione un televisore, sarà possibile godersi la cerimonia in questa edizione ancora contrassegnata dalla pandemia Covid-19. Dopo aver dettagliato molti particolari relativi proprio all’evento di scena nella prossima notte tra domenica e lunedì, ecco quali sono le coordinate esatte per non perdersi alcuna premiazione della preziosa statuetta. L’orario per sintonizzarsi per la cerimonia vera è proprio è quello delle 00:15. La trasmissione avverrà in Italia grazie Sky Cinemasul canale 303 di Sky. Per chi vorrà dunque provvedere alla visione della...

Advertising

CityandCity : Oscar 2021: Tutti i Candidati, la Cerimonia di Premiazione e come vederla in Diretta TV - giardinocultura : Continua il nostro viaggio tra i film candidati agli #Oscar2021. #IlprocessoaiChicago7 è una pellicola scritta e di… - TeleDigitale : La Notte degli #Oscars #Oscars2021, su #SkyCinema, #SkyUno e #TV8 in diretta l’appuntamento più atteso del #cinema - Allampino : Il mio obiettivo è diventare ricco abbastanza per poter vedere la notte degli Oscar in diretta e non preoccuparmi d… - comingsoonit : Prepariamoci alla Notte degli #Oscars2021: ecco come e dove vedere la cerimonia di premiazione in diretta TV in Ita… -