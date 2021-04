Advertising

Marilenapas : RT @repubblica: Covid, il capo della polizia Giannini ai questori: 'Attenzione a mobilità e controlli mirati' - AgnSweetie : Il Tempo: Vincerà il virus, ecco la rivelazione choc di Pfizer. - repubblica : Covid, il capo della polizia Giannini ai questori: 'Attenzione a mobilità e controlli mirati' - serenel14278447 : Covid, il capo della polizia Giannini ai questori: 'Attenzione a mobilità e controlli mirati' - Rossana_Capo : Ma a Barcellona il Covid è stato battuto? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid capo

la Repubblica

Il livornese è orogranata da 10 anni: prima come vice, dal febbraio 2015 comeallenatore ...stato bravo a riprendere in mano la situazione dopo il periodo invernale segnato dal focolaio, che ...Anche quest'anno si tratta di una Festa della Liberazione particolare a causa della pandemia, ... Ce l'ho ha ricordato anche ildello Stato Sergio Mattarella ieri, alla vigilia di questa ...Roma, 25 aprile 2021 – nella giornata di ieri, 24 aprile, presso il Porto di Anzio (RM), si è tenuta una manifestazione per ricordare lo sbarco, avvenuto il 26 aprile 1849, del col. Luciano Manara che ...NERETO – Il sindaco Daniele Laurenzi ha reso noto i risultati dello screening Covid-19 su base volontaria per la popolazione scolastica dell’istituto scolastico Peano-Rosa Nereto. Lo screening ha coi ...