Civitanova da favola Ecco il sesto scudetto

Advertising

infoitsport : Diretta/ Civitanova Perugia (risultato finale 3-1) video: De Cecco da favola chiude -

Ultime Notizie dalla rete : Civitanova favola

il Resto del Carlino

E' finita con un palleggio spettacolare di De Cecco a regalare lo scudetto alla Lubecontro Perugia e a chiudere un cerchio che era stato interrotto dal lockdown. È finita con il ct azzurro Chicco Blengini, chiamato in corsa dalla Lube, a festeggiare il suo secondo scudetto ...DIRETTAPERUGIA (RISULTATO FINALE 3 - 1): DE CECCO DACHIUDE! Si spengono i riflettori suPerugia per la bella gara 4 delle finali play off della Superlega. I marchigiani partono con il piede giusto e si portano a casa un primo set ...E’ finita con un palleggio spettacolare di De Cecco a regalare lo scudetto alla Lube Civitanova contro Perugia e a chiudere un cerchio che era stato interrotto dal lockdown. È finita con il ct azzurro ...Chiuderà Solè (4 punti, 100% in attacco) mettendo a terra il primo tempo del 21-25, che riapre ufficialmente la sfida. 6' di lettura. 24/04/2021 - La Lube torna sul tetto d’Italia. Lube avanti anche 1 ...