Calcio, Serie A 2021: show dell’Atalanta, 5-0 al Bologna e seconda posizione in classifica (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il mezzo passo falso con la Roma nel turno infrasettimanale, torna ad esultare l’Atalanta: nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A dominio assoluto per i bergamaschi al Gewiss Stadium, nettissimo 5-0 al Bologna che vale, almeno momentaneamente, la seconda piazza in classifica. I rossoblu restano in partita per soli 20?, poi sale in cattedra la squadra di Gasperini che alza il ritmo e macina gioco ed opportunità. Nel primo tempo le reti portano la firma di Ruslan Malinovsky al 22? e Luis Muriel al 44? su Calcio di rigore. Nella ripresa l’espulsione (rosso diretto per un brutto intervento) di Jerdy Schouten aumenta ancor di più il gap: arrotondano il risultato Remo Freuler, Duvan Zapata e Aleksey Miranchuk. Nerazzurri che sorpassano la Juventus e, momentaneamente, il Milan: la corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il mezzo passo falso con la Roma nel turno infrasettimanale, torna ad esultare l’Atalanta: nella trentaduesima giornata del campionato diA dominio assoluto per i bergamaschi al Gewiss Stadium, nettissimo 5-0 alche vale, almeno momentaneamente, lapiazza in. I rossoblu restano in partita per soli 20?, poi sale in cattedra la squadra di Gasperini che alza il ritmo e macina gioco ed opportunità. Nel primo tempo le reti portano la firma di Ruslan Malinovsky al 22? e Luis Muriel al 44? sudi rigore. Nella ripresa l’espulsione (rosso diretto per un brutto intervento) di Jerdy Schouten aumenta ancor di più il gap: arrotondano il risultato Remo Freuler, Duvan Zapata e Aleksey Miranchuk. Nerazzurri che sorpassano la Juventus e, momentaneamente, il Milan: la corsa ...

