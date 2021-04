Avanti un Altro, Bonolis si sente male in diretta e a Laurenti dice: “Continua tu” (Di domenica 25 aprile 2021) Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una coppia formidabile che ha conquistato il pubblico tanto che da casa, quando si vede solo uno di loro, si pensa immediatamente all’Altro. Sono uno il completamento perfetto dell’Altro perché hanno gli stessi tempi comici, e si capiscono al volo. Ognuno sa cogliere il momento giusto di quando deve intervenire e alla fine il siparietto che ne viene fuori è sempre irresistibile. Paolo Bonolis si sente male e chiede a Luca Laurenti di Continuare Durante la puntata del 23 aprile di Avanti un Altro, Paolo Bonolis ha vissuto qualche momento di difficoltà. Di solito è Paolo Bonolis che prende in giro tutti, qualche volta anche in modo ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Paoloe Lucasono una coppia formidabile che ha conquistato il pubblico tanto che da casa, quando si vede solo uno di loro, si pensa immediatamente all’. Sono uno il completamento perfetto dell’perché hanno gli stessi tempi comici, e si capiscono al volo. Ognuno sa cogliere il momento giusto di quando deve intervenire e alla fine il siparietto che ne viene fuori è sempre irresistibile. Paolosie chiede a Lucadire Durante la puntata del 23 aprile diun, Paoloha vissuto qualche momento di difficoltà. Di solito è Paoloche prende in giro tutti, qualche volta anche in modo ...

