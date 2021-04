Videogiochi, scoprite il mondo meraviglioso di Biomutant (Di sabato 24 aprile 2021) Tra i Videogiochi più attesi dei prossimi mesi, Biomutant è sicuramente tra i primi in classifica. Il suo sviluppo è stato annunciato dallo sviluppatore svedese Experiment 101 nell'ormai lontano 2017, ora sta per arrivare. Dal 25 maggio sarà infatti disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (per i giocatori abbonati EA Play Pro sarà gratuito). Il videogame si potrà giocare anche su Playstation 5 e Xbox Series, grazie alla retrocompatibilità. L'hype era già ad altissimi livelli tra gli appassionati di Videogiochi, ma con il nuovo trailer l'editore THQ Nordic ha dato un'ulteriore ‘botta’ alle aspettative, mostrando le anticipazioni del mondo in cui si muoveranno i giocatori. Un mondo immenso, sgargiante, ricco di dettagli e di atmosfere diverse. E pensate che il team di Experiment 101 è composto solo ... Leggi su gqitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Tra ipiù attesi dei prossimi mesi,è sicuramente tra i primi in classifica. Il suo sviluppo è stato annunciato dallo sviluppatore svedese Experiment 101 nell'ormai lontano 2017, ora sta per arrivare. Dal 25 maggio sarà infatti disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (per i giocatori abbonati EA Play Pro sarà gratuito). Il videogame si potrà giocare anche su Playstation 5 e Xbox Series, grazie alla retrocompatibilità. L'hype era già ad altissimi livelli tra gli appassionati di, ma con il nuovo trailer l'editore THQ Nordic ha dato un'ulteriore ‘botta’ alle aspettative, mostrando le anticipazioni delin cui si muoveranno i giocatori. Unimmenso, sgargiante, ricco di dettagli e di atmosfere diverse. E pensate che il team di Experiment 101 è composto solo ...

Advertising

badtasteit : L'universo di Assassin's Creed si espande con nuovi contenuti: scoprite tutti i dettagli dell'offerta di #Ubisoft - StarColombo : RT @IsraelinItaly: In #diretta alle 16:30 sul canale Youtube di VRExperience Roma, il primo imperdibile appuntamento della serie di incontr… - AmbEydar : RT @IsraelinItaly: In #diretta alle 16:30 sul canale Youtube di VRExperience Roma, il primo imperdibile appuntamento della serie di incontr… - IsraelinItaly : In #diretta alle 16:30 sul canale Youtube di VRExperience Roma, il primo imperdibile appuntamento della serie di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi scoprite Scarlet Nexus in due nuovi video gameplay che mostrano i protagonisti all'opera Vivete due esperienze narrative diverse che si intrecciano tra loro, scoprite la storia completa e portate alla luce tutti i misteri di un futuro brainpunk sempre in bilico tra tecnologia e abilità ...

Recensione Overcooked: All You Can Eat, un delirante e squisito buffet A bbiamo provato con mano Overcooked: All You Can Eat; scoprite nella nostra recensione se il piatto è stato di nostro gradimento o meno! Siamo entrati, o almeno l'ha fatto chi vi scrive, nell'ottica migliore per poter scrivere una recensione di ...

Videogiochi, scoprite il mondo meraviglioso di Biomutant GQ Italia Videogiochi, scoprite il mondo meraviglioso di Biomutant Il nuovo trailer del titolo di Experiment 101/THQ Nordic in uscita il 25 di maggio è bello bello in modo assurdo (cit.) e ci fa venire sempre più voglia di giocare questo action RPG ambientato in un ...

New Pokemon Snap: ecco la mappa del gioco In precedenza, abbiamo scoperto che questa nuova regione presenterà quattro ... Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di ...

Vivete due esperienze narrative diverse che si intrecciano tra loro,la storia completa e portate alla luce tutti i misteri di un futuro brainpunk sempre in bilico tra tecnologia e abilità ...A bbiamo provato con mano Overcooked: All You Can Eat;nella nostra recensione se il piatto è stato di nostro gradimento o meno! Siamo entrati, o almeno l'ha fatto chi vi scrive, nell'ottica migliore per poter scrivere una recensione di ...Il nuovo trailer del titolo di Experiment 101/THQ Nordic in uscita il 25 di maggio è bello bello in modo assurdo (cit.) e ci fa venire sempre più voglia di giocare questo action RPG ambientato in un ...In precedenza, abbiamo scoperto che questa nuova regione presenterà quattro ... Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di ...