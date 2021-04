Verissimo, Lorella Cuccarini e Arisa: c’è una bellissima sorpresa (Di sabato 24 aprile 2021) Le CuccArisa intervistate da Silvia Toffain a Verissimo hanno ripercorso le tappe delle rispettive carriere: sorprese speciali per entrambe. Partiamo dai “nostri giorni”: Lorella Cuccarini e Arisa sono apprezzate insegnanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 aprile 2021) Le Cuccintervistate da Silvia Toffain ahanno ripercorso le tappe delle rispettive carriere: sorprese speciali per entrambe. Partiamo dai “nostri giorni”:sono apprezzate insegnanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

animastonata : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - annatomasi1 : RT @JJM8693: Amo tantissimo Lorella Cuccarini. A parte il tono di voce caldo e femminile, ma i suoi modi, la sua dolcezza... Davvero, a me… - CfanpageL : RT @MauryKostanzo: A Lorella si può dire tutto, ma è l'unica che non rinnega i programmi condotti, inclusi Domenica In e Vita in diretta, s… - swftscrsn : RT @ahoy_mat: Lorella Cuccarini un acquisto pazzesco per #Amici20. Dobbiamo ringraziarla per le nostre ame, le infinite dinamiche create e… - angel69999 : RT @CinguettaTV: Lorella Cuccarini anche in rai non ha mai sparlato di #Mediaset, azienda dove è stata per anni ed è cresciuta con tanti pr… -