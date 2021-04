TikTok | uno studente italiano è riuscito ad avere più follower di Ariana Grande

Leggi su biccy

(Di domenica 25 aprile 2021) Con 25 milioni disuunoa battere(che di seguaci sulla nota piattaforma cinese ne ha 24 milioni e mezzo): è successo davvero. Il suo nome è Khaby Lame è di Chivasso ma ha origini senegalesi e fino all’anno scorso non lo conosceva praticamente nessuno, se non i suoi amici stretti. Il 15 marzo del 2020, dopo dieci giorni di quarantena a causa del lockdown, si è iscritto aed ha iniziato a fare i primi video. La sua forza sono i video reaction in cui con semplici mosse spiega com’è banale fare determinate cose. A rendere virali i video è ovviamente la sua espressione che è diventata anche un meme. E se solo una settimana fa ha conquistato il primato di “più ...