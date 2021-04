The Economist stronca Draghi: “Non è l’uomo dei miracoli” (Di sabato 24 aprile 2021) “Un uomo saggio e mite”, paragonabile a “un Cristo”. Così Vincenzo de Luca aveva definito Mario Draghi a inizio febbraio, nel momento di maggiore popolarità del nuovo governo presieduto dall’ex presidente della Banca centrale europea. Quella di affidarsi a un uomo solo in grado di sollevare le sorti collettive è un’idea che sembra essere radicata da secoli nella penisola, fa notare il settimanale britannico The Economist, che questa settimana dedica Charlemagne, la sua rubrica sugli affari europei, al curioso fenomeno alla “sindrome del salvatore” che con l’arrivo di Draghi alla presidenza del Consiglio, dall’Italia sembra aver anche contagiato l’Unione Europea, evidenziando i rischi che ne possono derivare per entrambi. Un’esaltazione che ha già accompagnato l’ascesa e preceduto la rovinosa caduta di alcuni dei predecessori di ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021) “Un uomo saggio e mite”, paragonabile a “un Cristo”. Così Vincenzo de Luca aveva definito Marioa inizio febbraio, nel momento di maggiore popolarità del nuovo governo presieduto dall’ex presidente della Banca centrale europea. Quella di affidarsi a un uomo solo in grado di sollevare le sorti collettive è un’idea che sembra essere radicata da secoli nella penisola, fa notare il settimanale britannico The, che questa settimana dedica Charlemagne, la sua rubrica sugli affari europei, al curioso fenomeno alla “sindrome del salvatore” che con l’arrivo dialla presidenza del Consiglio, dall’Italia sembra aver anche contagiato l’Unione Europea, evidenziando i rischi che ne possono derivare per entrambi. Un’esaltazione che ha già accompagnato l’ascesa e preceduto la rovinosa caduta di alcuni dei predecessori di ...

