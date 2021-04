Sinner-Tsitsipas in tv oggi | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Barcellona 2021

(Di sabato 24 aprile 2021) Janniksfiderà Stefanos, in occasione delle semifinali dell’Atp 500 di, match atteso e rilevante. L’azzurro ha eliminato in serie Roberto Bautista Agut, assicurandosi un posto al penultimo atto del torneo; il greco proverà invece a replicare il successo a Montecarlo, dopo aver domato Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime. La disputa si svolgerà, sabato 24 aprile, non prima delle ore 13.30. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e Sky Sport (201 o 204) detengono i diritti dell’evento e potranno trasmetterlo intelevisiva, con liverispettivamente sul sito ufficiale dell’emittente e tramite Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e ...

1 - CAMPIONI NEXT GENhanno vinto le ultime due edizioni disputate delle Next Gen ATP Finals, saltate l'anno scorso per la pandemia, e di nuovo in programma nel super novembre ...il giorno di Jannik: il nuovo crac del tennis italiano affronta oggi alle 13.30 Stefanos, n. 5 del mondo, nella semifinale del torneo Atp di Barcellona con diretta su Sky Sport Uno. Per, alla .... L’italiano deve vincere per approdare in finale. Sinner semifinale Sinner-Tsitsipas, info tv e streaming. BARCELLONA (SPAGNA) – Altro te ...BARCELLONA (SPAGNA) – Altro test importante per Jannik Sinner. L’azzurro in semifinale all’ATP 500 di Barcellona sfiderà il talento greco Stefanos Tsitsipas. Una partita molto simile a quella contro R ...