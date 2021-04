Si è spenta Milva | la cantante romagnola con la passione per Napoli

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ morta ieri a Milano: lo conferma all’ANSA la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. La grandee attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia Martina, critica d’arte. Soprannominata “La Rossa” per il colore della sua chioma – Enzo Jannacci le scrisse anche una canzone con questo titolo –ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo realizzando più di sessanta album. Nata a Goro, in Emilia Romagna, il 17 luglio 1939, nel corso della sua carriera ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, un record di presenze che detiene insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. Nel 2010, dopo aver pubblicato il terzo album scritto e prodotto per lei da Franco Battiato (dopoe ...

Oggi, sabato 24 aprile 2021, è una brutta giornata per il mondo della musica e dell'arte in generale: malata da tempo ,si èall'età di 82 anni. La Pantera di Goro lascia un grande vuoto, nonostante da dieci anni non fosse più presente sulle scene a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute. Una ...Addio a. Malata da tempo, la cantante si èa 81 anni nella sua casa di via Serbelloni a ...Si è spenta una delle voci più famose della musica italiana, la cantante Milva aveva 81 anni. Cantò e recitò in nove lingue e interpretò Brecht in tedesco. Ecco un medley dei suoi successi. LEGGI ANCH ...E’ morta ieri a Milano Milva: lo conferma all’ANSA la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tempo. La grande cantante e attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a ...