"Scusi come arrivo al Vaticano?". E poi le punta una pistola (Di sabato 24 aprile 2021) E' accaduto l'11 aprile scorso in via Trionfale angolo via Telesio. Un giovane dopo aver chiesto ad una donna dove fosse il Vaticano, immediatamente dopo l'ha minacciata con una pistola. Condividendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dal commissariato Prati dove la donna si era recata per presentare denuncia a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, gli agenti del commissariato Borgo sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile, un 17enne senza fissa dimora. Effettuata la perquisizione presso il suo domicilio, i poliziotti non hanno trovato alcuna arma. Dalle prime dichiarazioni raccolte dagli investigatori, il giovane ha precisato di aver impugnato un accendi gas a forma di rivoltella, del quale si era immediatamente disfatto L'articolo proviene da Forze Armate News.

