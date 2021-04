Roma, paura per una donna: ‘Dimmi dov’è il Vaticano’, poi 17enne la minaccia con una pistola (Di sabato 24 aprile 2021) Ha prima chiesto a una donna dove fosse il Vaticano, poi l’ha minacciata con una pistola. E’ successo l’11 aprile scorso in via Trionfale, all’angolo di via Telesio, in pieno giorno, alle 12.30. La denuncia e l’identificazione dell’aggressore La vittima ha presentato denuncia al Commissariato Prati e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del commissariato Borgo sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile, un 17enne senza fissa dimora. Effettuata la perquisizione presso il suo domicilio, i poliziotti non hanno trovato alcuna arma. Dalle prime dichiarazioni raccolte dagli investigatori, il giovane ha precisato di aver impugnato un accendi gas a forma di rivoltella, del quale si era immediatamente disfatto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Ha prima chiesto a unadove fosse il Vaticano, poi l’hata con una. E’ successo l’11 aprile scorso in via Trionfale, all’angolo di via Telesio, in pieno giorno, alle 12.30. La denuncia e l’identificazione dell’aggressore La vittima ha presentato denuncia al Commissariato Prati e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del commissariato Borgo sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile, unsenza fissa dimora. Effettuata la perquisizione presso il suo domicilio, i poliziotti non hanno trovato alcuna arma. Dalle prime dichiarazioni raccolte dagli investigatori, il giovane ha precisato di aver impugnato un accendi gas a forma di rivoltella, del quale si era immediatamente disfatto. su Il Corriere della Città.

Advertising

ilriformista : Oltre mille i bauli in Piazza del popolo a Roma. La protesta e le ragioni dei lavoratori del mondo dello spettacolo… - marcopalears : RT @michelelanzo: Per le comunali di Roma, Italia Viva sta facendo un'ottima campagna elettorale a favore di Calenda. Non sarebbe male se g… - pietro_busacca : RT @michelelanzo: Per le comunali di Roma, Italia Viva sta facendo un'ottima campagna elettorale a favore di Calenda. Non sarebbe male se g… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, paura per una donna: ‘Dimmi dov’è il Vaticano’, poi 17enne la minaccia con una pistola - CorriereCitta : Roma, paura per una donna: ‘Dimmi dov’è il Vaticano’, poi 17enne la minaccia con una pistola -