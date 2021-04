Quarta vittoria di fila del Sassuolo | la rovesciata di Berardi affonda la Samp

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilcentra laconsecutiva e si mette all inseguimento della Roma per cercare un ingresso in Europa, a questo punto tutt'altro che impossibile. Unasofferta, al termine ...

Advertising

SassuoloUS : FINALE | #SassuoloSamp 1?-0? I neroverdi conquistano la quarta vittoria consecutiva!!!!! Decisiva la rovesciata vi… - corra_davide : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloSamp 1?-0? I neroverdi conquistano la quarta vittoria consecutiva!!!!! Decisiva la rovesciata vincente d… - MapeiSport : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloSamp 1?-0? I neroverdi conquistano la quarta vittoria consecutiva!!!!! Decisiva la rovesciata vincente d… - ContropiedeA : Quarta vittoria consecutiva del Sassuolo a - 3 dalla Roma - Sinful_Samhein : RT @SassuoloUS: FINALE | #SassuoloSamp 1?-0? I neroverdi conquistano la quarta vittoria consecutiva!!!!! Decisiva la rovesciata vincente d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta vittoria

Reggio Emilia, 24 aprile 2021 - Dopo il clamoroso successo sul Milan non si ferma la marcia del Sassuolo , che batte anche la Sampdoria e trova così ladi fila e lo fa grazie a un gol in acrobazia di Berardi . Per il talentuoso esterno neroverde, per distacco il migliore in campo, è la 14esima gioia stagionale che certifica l'ottimo ...Nella partita serale i l Sassuolo non si ferma e conquista laconsecutiva ai danni della Sampdoria 1 - 0. Serie A: la classifica In campionato l' Inter resta la formazione in fuga, ...Il Sassuolo di De Zerbi ha battuto 1-0 la Sampdoria nell'anticipo serale della 33.a giornata di Serie A, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Dopo un primo tempo con un modulo ...Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Sampdoria, gara vinta dalla formazione neroverdi grazie ad una rete di Berardi ...