Piccoli interventi in attesa della ripartenza: il 'Rio Torto' si prepara (Di sabato 24 aprile 2021) Sono terminati i lavori svolti nelle ultime settimane all'interno del Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto di Valmadrera e Malgrate. Come da progetto, sono stati portati a termine alcuni importanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli interventi Piccoli interventi in attesa della ripartenza: il 'Rio Torto' si prepara Oltre a questi interventi sono state effettuate numerose opere di manutenzione del verde concentrate soprattutto nell'area circostante il laghetto, nonchè la potatura delle alberature laterali al ...

"L'alveo del Lambro è stato cementificato Un vero scempio" Ovvero piccoli interventi di sistemazione delle sponde, ma non del fondo eseguiti solo con materiali naturali, quali pali di legno e terre naturali, che vengono poi rinverdite naturalmente, il che ...

