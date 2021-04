Patrick Zaki rivede il padre in carcere dopo oltre 6 mesi: “Si è anche congratulato con i compagni di master che stanno per laurearsi” (Di sabato 24 aprile 2021) Sono riusciti a rivedersi, a distanza di più di sei mesi, dopo le notizie sulle non buone condizioni di salute di entrambi. Patrick Zaki e suo padre si sono incontrati in carcere. Un incontro molto intenso, spiegano su Facebook gli attivisti della campagna Patrick Libero che tengono alta l’attenzione sulle condizioni dello studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere al Cairo dal 7 febbraio 2020. Il giovane, parlando con il padre, ha avuto anche la lucidità di inviare un messaggio ai suoi compagni di corso a Bologna che stanno per laurearsi. La madre e il padre hanno fatto visita a Patrick ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Sono riusciti arsi, a distanza di più di seile notizie sulle non buone condizioni di salute di entrambi.e suosi sono incontrati in. Un incontro molto intenso, spiegano su Facebook gli attivisti della campagnaLibero che tengono alta l’attenzione sulle condizioni dello studente egiziano dell’Università di Bologna, inal Cairo dal 7 febbraio 2020. Il giovane, parlando con il, ha avutola lucidità di inviare un messaggio ai suoidi corso a Bologna cheper. La madre e ilhanno fatto visita a...

