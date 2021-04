Parchi e centri presi d'assalto. Folla sui Navigli, a Roma chiusa via del Corso (Di sabato 24 aprile 2021) Ultimo fine di restrizioni in molte regioni d'Italia - da lunedì 26 aprile gran parte della Penisola diventerà zona gialla - , ma sono tanti i cittadini che non sono riusciti ad attendere il "via ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Ultimo fine di restrizioni in molte regioni d'Italia - da lunedì 26 aprile gran parte della Penisola diventerà zona gialla - , ma sono tanti i cittadini che non sono riusciti ad attendere il "via ...

Advertising

montediprocida : Zona gialla: Spostamenti, visite a parenti, scuola, ristorazione, sport, palestre, teatri, centri commerciali, fier… - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il rife… - CordioliMirco : RT @GiancarloDeRisi: Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il rife… - mlpedo1 : RT @GiancarloDeRisi: Niente riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale del decreto aperture non c'è più il rife… - luigi19555 : Dl aperture: le misure per spiagge, centri commerciali e parchi -