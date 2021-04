Oscar 2021 in diretta tv e streaming | dove e quando vederli in Italia

Leggi su dilei

(Di sabato 24 aprile 2021) L’appuntamento più atteso per il cinema internazionale andrà in scena nella notte del 25 aprile, data in cui si svolgeranno gli, che si potranno seguire dall’intv e. L’appuntamento con la 93esima cerimonia degli Academy Award è stato spostato dal tradizionale mese di febbraio, ad aprile a causa della pandemia. Non solo cambio di data, ma anche di show per far sì che le premiazioni si possano svolgere in sicurezza, con l’aggiunta di qualche location oltre al Dolby Theatre. In, tra le statuette più attese, quella per che decreterà la Miglior canzone originale che ha visto tra le nomination quella di Laura Pausini con il brano Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé., ...