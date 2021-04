Non sembra di sentire la musica techno? (Di sabato 24 aprile 2021) "How to dance Rave music" di Simone Bergantini guarda le foto How to dance Rave music è il progetto fotografico firmato da Simone Bergantini. L’artista ha fotografato giovani performer mentre ballano musica techno. Esposti cinque grandi polittici, ritratti e paesaggi. Leggi anche › Fotografia a Milano: “Karim El Maktafi. Fantasia”, una mostra “in e outdoor” INFO: Milano, Galleria Giampaolo Abbondio, fino al 22 maggio.giampaoloabbondio.com iO Donna ©RIPRODUZIONE ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 aprile 2021) "How to dance Rave music" di Simone Bergantini guarda le foto How to dance Rave music è il progetto fotografico firmato da Simone Bergantini. L’artista ha fotografato giovani performer mentre ballano. Esposti cinque grandi polittici, ritratti e paesaggi. Leggi anche › Fotografia a Milano: “Karim El Maktafi. Fantasia”, una mostra “in e outdoor” INFO: Milano, Galleria Giampaolo Abbondio, fino al 22 maggio.giampaoloabbondio.com iO Donna ©RIPRODUZIONE ...

