Marijuana, per i Grünen è ora di legalizzarla (Di sabato 24 aprile 2021) «La cannabis è la droga più utilizzata, e il consumo tra i minori è in continuo aumento. Per proteggere la loro salute sono necessarie regole chiare sulla compravendita e la distribuzione controllata». Benvenuti nell’account Twitter ufficiale dei Verdi tedeschi che hanno appena nominato candidata-cancelliera Annalena Baerbock, classe 1980, deputata con zero esperienze di governo ma le idee chiarissime sul restart della Germania promesso agli elettori. A partire dalla soluzione di «un problema di sicurezza sanitaria ed emersione dell’illegalità» che i … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 24 aprile 2021) «La cannabis è la droga più utilizzata, e il consumo tra i minori è in continuo aumento. Per proteggere la loro salute sono necessarie regole chiare sulla compravendita e la distribuzione controllata». Benvenuti nell’account Twitter ufficiale dei Verdi tedeschi che hanno appena nominato candidata-cancelliera Annalena Baerbock, classe 1980, deputata con zero esperienze di governo ma le idee chiarissime sul restart della Germania promesso agli elettori. A partire dalla soluzione di «un problema di sicurezza sanitaria ed emersione dell’illegalità» che i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fabrizios79 : RT @Blowjoint: Arrestata per 25 grammi di #Cannabis, e perché un grinder viene reputato uno strumento per 'il confezionamento delle dosi'.… - MimidiRosa1 : RT @Blowjoint: Arrestata per 25 grammi di #Cannabis, e perché un grinder viene reputato uno strumento per 'il confezionamento delle dosi'.… - verdino2008 : RT @Blowjoint: Arrestata per 25 grammi di #Cannabis, e perché un grinder viene reputato uno strumento per 'il confezionamento delle dosi'.… - _martinamariani : RT @Blowjoint: Arrestata per 25 grammi di #Cannabis, e perché un grinder viene reputato uno strumento per 'il confezionamento delle dosi'.… - R4geunseen : @dale__duro @Annamar56834309 La marijuana per i creativi dovrebbe essere passata dallo stato. -

Ultime Notizie dalla rete : Marijuana per Bassa Comasca: la baby gang e il comportamento da 'branco' ...e giovedì due ordinanze di custodia cautelare in carcere e una in una comunità di recupero per ... Hashish e marijuana, in vendita tutti i giorni di pomeriggio tra le 14 e le 19, sempre a sentire i ...

Spoleto, arrestati due ventenni trovati con droga e soldi. Altri due denunciati Malgrado tutto questo e le norme anti - Covid giravano fuori dal loro comune di residenza e con 55 grammi di hashish e 7 di marijuana, in buona parte già suddivisi in dosi pronte per essere piazzate ...

Marijuana, per i Grünen è ora di legalizzarla | il manifesto Il Manifesto Hashish nel bosco Continua il contrasto allo spaccio di droga, condotto dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, con un sequestro, venerdì sera, di una consistente quantità di hashish. L’operazio ...

Una serra per coltivare la marijuana: sequestrata a Bagno a Ripoli (AGR) I Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli, nel corso di specifici controlli antidroga hanno deferito in stato di libertà per il reato di produzione di sostanza stupefacente ai fini di spacc ...

...e giovedì due ordinanze di custodia cautelare in carcere e una in una comunità di recupero... Hashish e, in vendita tutti i giorni di pomeriggio tra le 14 e le 19, sempre a sentire i ...Malgrado tutto questo e le norme anti - Covid giravano fuori dal loro comune di residenza e con 55 grammi di hashish e 7 di, in buona parte già suddivisi in dosi pronteessere piazzate ...Continua il contrasto allo spaccio di droga, condotto dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, con un sequestro, venerdì sera, di una consistente quantità di hashish. L’operazio ...(AGR) I Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli, nel corso di specifici controlli antidroga hanno deferito in stato di libertà per il reato di produzione di sostanza stupefacente ai fini di spacc ...