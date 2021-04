M5S, Conte: “Con Rousseau strade divise, trasferisca dati iscritti” (Di sabato 24 aprile 2021) “Le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, intervenendo sul divorzio consumatosi ieri dopo un lunghissimo braccio di ferro. “Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli -dice l’ex premier-. Questo era il vero tema in gioco, e nessuno può far finta di ridurlo a una mera partita contabile, perché questo significherebbe ingannare se stessi prima ancora che tutti coloro che sono stati sin qui coinvolti nelle varie attività della ‘piattaforma’. Gli strumenti digitali applicati alla democrazia diretta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) “Ledel Movimento 5 Stelle e disi sono. Questo mi dispiace, come immagino dispiaccia a tanti nella grande famiglia del Movimento”. Lo scrive su Facebook Giuseppe, intervenendo sul divorzio consumatosi ieri dopo un lunghissimo braccio di ferro. “Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli -dice l’ex premier-. Questo era il vero tema in gioco, e nessuno può far finta di ridurlo a una mera partita contabile, perché questo significherebbe ingannare se stessi prima ancora che tutti coloro che sono stati sin qui coinvolti nelle varie attività della ‘piattaforma’. Gli strumenti digitali applicati alla democrazia diretta ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitat… - ilriformista : Più volte annunciato, è arrivato il divorzio tra #Casaleggio e #M5S. Il definitivo 'the end' del movimento che dove… - repubblica : M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, il problema non era contabile ma la distinzione dei ruoli. Nuovo statuto a… - IlConteIT : L'attesa è finita. @GiuseppeConteIT sta per tornare. ? ????? Tutte le info al seguente link:… - Antongiulio2 : RT @jacopo_iacoboni: Conte premier Conte punto di riferimento fortissimo dei progressisti Conte candidato leader dell’alleanza centrosini… -