M5s | Conte chiede a Casaleggio di dati degli iscritti di Rousseau

(Di sabato 24 aprile 2021) Caro Davide, è stato bello, peccato, ma adesso devi darmi i. Giuseppeè pronto a bussare alla porta del figlio del fondatore del M5s per farsi dare il database diche coincide con i profilial Movimento. A 24 ore dall'annuncio di divorzio dell'associazione che gestisce la piattaforma, l'ex premier batte un colpo. Ed è pronto a farlo pubblicamente. Il futuro leader M5s scalpita vuole partire con il suo nuovo progetto, ha già un sistema alternativo per far votare la base. Ma per farlo gli manca appunto la base, cioè gli. Il vero tesoro (digitale) di questasa.non scherza. Ma ...

Advertising

CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - Linkiesta : Cala finalmente il sipario sulla farsa del grillismo (Pd permettendo). Una compagnia in disfacimento e un copione… - NicolaMorra63 : #Prodi paragona #Conte ad un cane pastore ed il #M5S ad un gregge. Bella concezione della politica!!! - conci66aa : RT @pbecchi: Il M5s ufficializza la rottura con Rousseau. Chi aspettava il certificato di morte del M5s ora lo ha. Conte ha davanti solo… - salfasanop : RT @jacopo_iacoboni: Conte premier Conte punto di riferimento fortissimo dei progressisti Conte candidato leader dell’alleanza centrosini… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Mossa dell'ex premier. Chiede a Casaleggio i dati della piattaforma. E' sfida dopo l'annuncio di Casaleggio di separarsi.Ha già un sistema alternativa per far votare gli iscritti. Il tesoro sono gli ...Sul punto è intervenuto anche l'ex premier Giuseppe, leader in pectore dei 5s, ritenendo indifferibile l'impegno del governo sul punto. Ma le parole più pesanti sono venute dai capogruppi...Mossa dell'ex premier. Chiede a Casaleggio i dati della piattaforma. E' sfida dopo l'annuncio di Casaleggio di separarsi ...Superbonus 110%, proroga al 2023? Le ultime news. Slitta il Consiglio dei Ministro convocato per stamattina e ancora non c'è un nuovo orario ...