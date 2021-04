“Love and Monsters”: l’amore ai tempi della fine del mondo (Di sabato 24 aprile 2021) Titolo: Love and Monsters Regia: Michael Matthews Genere: Commedia, fantascienza, apocalittico Durata: 109’ Cast: Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing, Ariana Greenblatt Programmazione: Netflix Valutazione: IMBD: 7/10 Il giovane Joel (Dylan O’Brien) sta trascorrendo tranquillamente la notte con l’amata fidanzata Aimee (Jessica Henwick) quando una forte esplosione udita in lontananza li interrompe. Benché inizialmente i due si sforzino di mantenere la calma, la situazione peggiora velocemente nel momento in cui si viene a sapere che tale suono è stato provocato da una serie di orrendi mostri che hanno iniziato ad invadere la Terra. È l’apocalisse: in molti muoiono e durante la fuga verso un luogo sicuro Joel e Aimee si separano con la speranza di rivedersi presto. Passano 7 anni e la situazione è più disperata che mai: l’umanità, la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Titolo:andRegia: Michael Matthews Genere: Commedia, fantascienza, apocalittico Durata: 109’ Cast: Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing, Ariana Greenblatt Programmazione: Netflix Valutazione: IMBD: 7/10 Il giovane Joel (Dylan O’Brien) sta trascorrendo tranquillamente la notte con l’amata fidanzata Aimee (Jessica Henwick) quando una forte esplosione udita in lontananza li interrompe. Benché inizialmente i due si sforzino di mantenere la calma, la situazione peggiora velocemente nel momento in cui si viene a sapere che tale suono è stato provocato da una serie di orrendi mostri che hanno iniziato ad invadere la Terra. È l’apocalisse: in molti muoiono e durante la fuga verso un luogo sicuro Joel e Aimee si separano con la speranza di rivedersi presto. Passano 7 anni e la situazione è più disperata che mai: l’umanità, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Love and Gender Watch: Germania, 10 maggio: lo scisma inizia dalle unioni gay Anche ad Hannover 'love is love', ma pur sempre nell'epoca della pandemia. E così incontro e benedizione si faranno su Zoom. A Geldern - Veert riprese video assicurate nel momento della benedizione e,...

SpazioCinema riapre il 26 aprile Da mercoledì 28 aprile sarà in programmazione anche il capolavoro di Wong Kar - wai, In The Mood For Love (anche in lingua originale con sottotitoli italiani): il racconto più romantico di sempre, ...

Oscar 2021, 'Love and Monsters', l'amore teen nell'apocalisse sfida 'Tenet' la Repubblica Guardiani della Galassia, Mark Hamill ha qualcosa da dire sullo Speciale Natalizio Love and Thunder, avremo anche un'altra occasione per rivedere la sgangherata banda di combinaguai: lo Speciale Natalizio di Disney+. Ma non tutti sembrano essere ottimisti nei riguardi di questo ...

Thor: Love and Thunder, Russell Crowe svela il suo personaggio Ora, una nuova indiscrezione ha conquistato il pubblico, come rilanciato da Screen Rant. Thor: Love and Thunder è tra le pellicole più attese sul grande schermo. L’attore australiano ...

