Localizzato il sottomarino disperso in Indonesia | è affondato

Il sottomarino disperso in Indonesia, è affondato (Di sabato 24 aprile 2021) Il sommergibile della Marina scomparso nel mare di Bali, in Indonesia, mercoledì scorso con 53 persone a bordo è stato Localizzato a 850 metri di profondità. I relitti in superficie e la profondità lasciano intendere come il battello sia affondato. Il capo della Marina Yudo Margono ha spiegato che, tra gli oggetti ritrovati, ci sono una bottiglia di grasso probabilmente usata per oliare il periscopio e tappeti per le preghiere. "Con quello che abbiamo trovato e riteniamo provenire dal sottomarino, siamo passati dalla fase in cui ritenevamo che il sommergibile fosse scomparso a quella in cui pensiamo sia affondato", ha aggiunto Margono. Da giorni la zona era pattugliata da navi e mezzi aerei alla disperata ricerca del sottomarino, che aveva riserve d'aria soltanto fino all'alba di ...

