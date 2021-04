L’Italia non è come la Bce. Lezione dell’Economist ai media zerbino di Draghi (Di sabato 24 aprile 2021) Un editoriale dell’Economist, il prestigioso settimanale inglese di economia mette in guardia dalle delusioni. Le “grandi aspettative” nei confronti di Mario Draghi sono “comprensibili”, ma dovrebbero essere “temperate”, scrive il settimanale. E poi ancora: “L’Italia ha una voce più forte sulla scena europea grazie a Draghi. Ma questo non dovrebbe richiedere un miracolo. L’Italia è uno dei membri fondatori, il terzo paese più popoloso e la sua terza economia più grande. Prima di Draghi, non era sempre trattata come tale”. Lezione dell’Economist ai media zerbino di Draghi L’Economist prosegue nella sua analisi spietata e continua: “Non ci sarà sempre e gestire una banca centrale è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Un editoriale, il prestigioso settimanale inglese di economia mette in guardia dalle delusioni. Le “grandi aspettative” nei confronti di Mariosono “comprensibili”, ma dovrebbero essere “temperate”, scrive il settimanale. E poi ancora: “ha una voce più forte sulla scena europea grazie a. Ma questo non dovrebbe richiedere un miracolo.è uno dei membri fondatori, il terzo paese più popoloso e la sua terza economia più grande. Prima di, non era sempre trattatatale”.aidiL’Economist prosegue nella sua analisi spietata e continua: “Non ci sarà sempre e gestire una banca centrale è ...

