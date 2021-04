L’Isola dei Famosi | le puntate registrate del giovedì crollano nello share e così corrono ai ripari

Leggi su biccy

(Di sabato 24 aprile 2021) Da due settimane a questa partedeiè costretta a mandare in onda in differita la puntata delsera per lasciare spazio a Supervivientes che, come già sappiamo, condivide con lo staff italiano la Palapa. Le duee mandate in differita nel corso degli ultimi due, però, sono state le meno viste dell’intera stagione (17,1% e 16,91%) e per questo motivo Mediaset ha deciso di correre ai. Secondo quanto si legge su FanPage, infatti, da maggiodeislitterà la puntata delal venerdì sera, che sarà lasciato libero dallo show Felicissima Sera di Pio e Amedeo, che chiuderà i battenti il prossimo venerdì.dei ...