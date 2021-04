Latina | il sindaco | “Non tolgo cittadinanza a Mussolini | non cancello la storia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr –, un tempo Littoria, è una delle” “Città di fondazione” fascista del Lazio e questo ilDamiano Coletta non lo dimentica. Tra le cittadinanze onorarie del borgo pontino c’è quella data a Benito. E sebbene in molti chiedano al primo cittadino di rimuoverla, lui non ne ha l’intenzione: “Non si cancella la“. Coletta (): “parte della nostra” IldiDamiano Coletta, medico ed ex calciatore proprio del, mette le cose in chiaro: “Ho cambiato nome a parco intitolato ad Arnaldo, diventato Falcone-Borsellino, perché non mi sembrava rappresentativo della ...