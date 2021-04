Justin Trudeau vaccinato con AstraZeneca: "Fate la vostra parte" (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier canadese Justin Trudeau e la moglie Sophie Gregoire hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, in una farmacia di Ottawa. “Siamo molto emozionati, ci siamo appena vaccinati”, afferma Trudeau in un video diffuso sul suo profilo Twitter con le immagini della somministrazione, dove non è passato inosservato il suo tatuaggio sulla spalla. Il premier ha sottolineato l’importanza di “quello che possiamo fare per contribuire a proteggerci, a proteggere i nostri cari e a superare questa crisi del Covid-19. I vaccini approvati in Canada sono sia sicuri che efficaci”. Ieri, anche il ministro della Salute, Patty Hajdu, ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Faites votre part. Faites-vous vacciner. https://t.co/aRqCF6WEi1pic.twitter.com/p6wbxyHnaQ— ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Il premier canadesee la moglie Sophie Gregoire hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus di, in una farmacia di Ottawa. “Siamo molto emozionati, ci siamo appena vaccinati”, affermain un video diffuso sul suo profilo Twitter con le immagini della somministrazione, dove non è passato inosservato il suo tatuaggio sulla spalla. Il premier ha sottolineato l’importanza di “quello che possiamo fare per contribuire a proteggerci, a proteggere i nostri cari e a superare questa crisi del Covid-19. I vaccini approvati in Canada sono sia sicuri che efficaci”. Ieri, anche il ministro della Salute, Patty Hajdu, ha ricevuto la prima dose di. Faites votre part. Faites-vous vacciner. https://t.co/aRqCF6WEi1pic.twitter.com/p6wbxyHnaQ— ...

Clima: Trudeau, riduzione gas serra del 40 - 45% entro 2030 WASHINGTON, APR 22 - Il Canada punta a tagliare le sue emissioni di gas serra del 40 - 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau intervenendo (in inglese e in francese) al vertice virtuale sul cambiamento climatico promosso da Joe Biden. In precedenza il target di Ottawa era del 30%. .

